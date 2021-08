Samsung verwijdert eindelijk advertenties uit zijn standaard-apps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een beweging die tien jaar te laat is, heeft Samsung aangekondigd dat het bedrijf de reclame binnen enkele van hun "basis" aandelen-apps, ingebouwd in de Galaxy-lijn van smartphones en tablets, zal beëindigen.

In een rapport dat voor het eerst werd opgemerkt door de Koreaanse outlet Yonhap en bevestigd in een verklaring verkregen door The Verge , zal Samsung niet langer handmatig eisen dat gebruikers die niet lastiggevallen willen worden met advertenties ze uitschakelen binnen de Samsung Weather, Samsung Pay en Samsung Theme apps.

"Samsung heeft besloten de reclame op propriëtaire apps te staken"

Aanvankelijk was er enige verwarring over de vraag of het verwijderen van advertenties zou plaatsvinden op alle Samsung-aandelenapps of alleen op de drie bovengenoemde, maar het bedrijf verduidelijkte later dat de verwijdering voorlopig alleen op die drie specifiek zal plaatsvinden.

De update zal naar verwachting "later dit jaar" aankomen, en aangezien Samsung gewoonlijk de belangrijkste releases voor zijn One UI Android-skin in het vierde kwartaal van elk jaar uitbrengt, is het logisch dat we deze update waarschijnlijk rond dezelfde tijd zullen uitrollen.

