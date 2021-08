Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft stilletjes een nieuwe betaalbare Galaxy-telefoon geïntroduceerd.

De Galaxy A52s 5G genoemd, zijn op dit moment alleen prijzen en functiedetails bekend voor het VK. Het instapmodel heeft 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte en kost £ 409 , waardoor het slechts £ 10 duurder is dan de reguliere Galaxy A52 5G , die dezelfde configuratie heeft. Prijsinformatie voor het 8GB + 256GB-model is nog niet bekend, net als de beschikbaarheid voor markten buiten het VK.

Degenen die in het VK wonen, kunnen de Galaxy A52s pre-orderen vanaf 24 augustus 2021. Hij zal bij de lancering beschikbaar zijn in vier kleurstellingen: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet en Awesome White. Het wordt naar verwachting vanaf 3 september 2021 verzonden naar pre-orderkopers.

Andere kenmerken zijn een plat 6,5-inch Infinity-O Super AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, een quad-camera aan de achterkant met OIS (bestaande uit een 64 MP hoofd-, ultragroothoek-, tele- en macrolens), 32-megapixel selfiecamera en een 4.500 mAh batterij met 25 W snelladen.

Van wat we kunnen zien, is het belangrijkste verschil tussen de A52 en A52s dat de nieuwere telefoon een krachtigere Snapdragon 778G 5G-chipset heeft.

Zie onze recensie hier voor meer informatie over het A52 mid-range wonder. We hebben hier ook een vergelijkingsgids over de beste budgettelefoons .