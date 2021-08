Specificaties Samsung Galaxy A52s gedetailleerd in lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy A52 bestaat nog niet zo lang, maar er zijn een aantal geruchten geweest die wijzen op een bijgewerkt apparaat genaamd de Galaxy A52s en het laatste rapport bevat enkele belangrijke specificaties.

De Galaxy A52s verscheen eind juli op een benchmark en sommige marketingafbeeldingen hebben ook de ronde gedaan, met een identiek ontwerp als de Galaxy A52 met een kleurrijke plastic body, quad-camera aan de achterkant en gecentraliseerde camera met perforatie aan de voorkant.

Het meest recente rapport komt echter van Roland Quant van Winfuture en beschrijft wat we kunnen verwachten onder de motorkap van de Galaxy A52s. Volgens Quant zal de A52s de Qualcomm Snadragon 778G bevatten in plaats van de Snapdragon 750G in de A52.

Er wordt beweerd dat de Snapdragon 778G een boost van 15 procent levert in single-core operatie en multi-core operatie, terwijl de kernprestaties naar verluidt met 35 procent worden verbeterd. Het rapport zei ook dat de A52s beschikbaar zouden zijn met 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte in Europa, terwijl sommige andere regios een 8 GB RAM en 256 GB opslagvariant zouden krijgen. MicroSD-ondersteuning zou aan boord zijn.

Alle andere specificaties zouden hetzelfde zijn als de Galaxy A52, inclusief het 6,5-inch Super AMOLED-scherm, IP67 water- en stofbestendigheid , 4500mAh-batterij en quad-camera aan de achterkant bestaande uit een 64-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultragroothoeklens camera, 5-megapixel macrocamera en 5-megapixel dieptecamera. Er zou ook een 32 megapixel selfiecamera aan boord zijn.

De Samsung Galaxy A52s zou voor eind augustus arriveren met prijzen vanaf € 449.