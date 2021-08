Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal vandaag - 11 augustus - eindelijk officieel zijn nieuwe opvouwbare telefoons onthullen, naast de Samsung Galaxy Buds 2, Samsung Galaxy Watch 4 en Samsung Galaxy Watch 4 Classic .

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 handsets worden aangekondigd tijdens Galaxy Unpacked, vanaf 15.00 uur BST (je kunt het hier bekijken ).

Je kunt ze echter ook allebei van tevoren bekijken via een uitgelekte hands-on video bovenaan deze pagina. Oorspronkelijk gepost door Drone Mania, maar vervolgens verwijderd, is het meerdere keren opnieuw op YouTube geplaatst door verschillende kanalen - waaronder seriële leaker Ben Geskins.

Het toont beide foldables ingeschakeld en gemanipuleerd, inclusief wat systeeminformatie die bevestigt dat het inderdaad de Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn.

Je kunt ook duidelijk zien wat de legendarische camera onder het scherm lijkt te zijn in een van de close-ups van de Z Fold 3.

We hebben de afgelopen maanden nog veel meer over elk apparaat gehoord (en gezien). De Samsung Galaxy Z Fold 3 zal naar verwachting een 7,56-inch intern scherm hebben met een pixelresolutie van 2208 x 1768. Het zal 120 Hz ondersteunen en compatibel zijn met de S Pen-stylus van het bedrijf (inclusief een vermeende S Pen Pro , ook ingesteld om te lanceren later).

Het externe beeldscherm is 6,23 inch groot en heeft een resolutie van 2268 x 832 pixels.

De clamshell Z Flip 3 zou een intern 6,7-inch scherm hebben met een resolutie van 2640 x 1080 pixels. Het zal ook een verversingssnelheid van 120 Hz hebben.

Beide zouden draaien op de Qualcomm Snapdragon 888-processor.

Niet lang nu voor officiële bevestiging.