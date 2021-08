Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor 2021 heeft Samsung zijn flip-telefoon - de Galaxy Z Fold 3 - geüpgraded met volledige waterdichtheid, wat een primeur is voor de opvouwbare markt. Maar wat biedt dit clamshell-ontwerp nog meer?

Op het eerste gezicht is de Z Fold 3 een netter ontwerp dan zijn voorganger, waardoor het scherm aan de voorkant groter is geworden van 1,1-inch naar 1,9-inch - wat misschien niet veel lijkt, maar dit nieuwe paneel is veel gemakkelijker te navigeren en veel beter geïntegreerd in het ontwerp van de telefoon.

Klap de Z Flip 3 echter open en het verhaal is vrijwel hetzelfde als zijn voorganger: er is een 6,7-inch scherm, in navolging van wat je tegenwoordig in de meeste vlaggenschepen zult vinden, behalve dat het deze keer een dynamische verversingssnelheid van 120 Hz biedt voor vloeiendere beelden.

De specificatie, die wordt geleid door een Qualcomm Snapdragon 888-processor, is verder vergelijkbaar met voorheen, inclusief dubbele 12-megapixelcameras aan de achterkant.

Een grote verschuiving is echter het prijskaartje: de Z Flip 3 is met £ 949 / € 1049 een stuk minder dan zijn voorganger bij de lancering, waardoor hij in lijn ligt met andere, meer normale vlaggenschipapparaten op de markt.

We hebben de Z Flip 3 gezien en behandeld voorafgaand aan de aankondiging - bekijk onze fotos en beoordeling in de onderstaande link - om onze eerste gedachten te krijgen over de vraag of dit daarom de telefoon is om foldables in de mainstream te brengen.