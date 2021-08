Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy Z Fold 3 is officieel en brengt een nieuwe headline-functie naar de opvouwbare: een camera onder het paneel (of UPC zoals Samsung het graag noemt) op dat uitvouwbare scherm.

De Z Fold 3 voegt ook S Pen-compatibiliteit toe - er is een S Pen Fold-editie speciaal voor het apparaat, dat geen Bluetooth gebruikt - voor de eerste keer in de serie, waardoor deze opvouwbare nog grotere veelzijdigheid krijgt.

Headline-specificaties verschillen echter niet enorm van de eerdere Z Fold 2, met hetzelfde opvouwbare paneel van 120 Hz 7,5-inch dat in het ontwerp is weggestopt. Het voorpaneel is nu echter geschikt voor 120 Hz, een verdubbeling van de capaciteit van zijn voorganger in dit opzicht.

Onder de motorkap herbergt de Z Fold 3 een Qualcomm Snapdragon 888-processor, die topvermogen levert om die ervaring op het grote scherm te stimuleren.

Elders verbetert de nieuwste opvouwbare camera de achterste cameras niet - het is nog steeds de drievoudige 12-megapixel-opstelling - maar het ontwerp is veranderd, zodat het meer gestroomlijnd is en beter past als onderdeel van de Galaxy-familie.

We hebben de Z Fold 3 behandeld voorafgaand aan de onthulling, dus volg de onderstaande link om onze eerste gedachten te lezen en fotogalerijen van de nieuwe opvouwbare te bekijken: