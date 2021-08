Samsung onthult per ongeluk Galaxy S21 FE in Instagram-bericht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal een aantal apparaten aankondigen tijdens het Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus en hoewel de Galaxy S21 FE naar verwachting niet langer een van hen zal zijn, lijkt het erop dat het apparaat een korte Instagram-onthulling heeft gehad.

Gespot door 9to5Google voordat de post vervolgens werd verwijderd, plaatste Samsungs officiële Instagram-account een afbeelding van een rugzak met een aantal apparaten erin voor een Back-to-School-advertentie. In de rugzak zat een Samsung-laptop, Galaxy Buds Pro en schijnbaar de onaangekondigde Galaxy S21 FE.

Alleen de bovenkant van het apparaat wordt getoond, maar het bevestigt de lekken rondom het apparaat, inclusief een ontwerp met een camerabehuizing die opgaat in het frame. De paarse kleur die in de Instagram-post wordt onthuld, is ook eerder uitgelekt.

Er werd geen informatie meer aangeboden door de Instagram-post en deze is sindsdien verwijderd, hoewel geruchten gaan dat de S21 FE wordt geleverd met een 6,4-inch Full HD + -scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en de Qualcomm Snapdragon 888-processor .

Andere geruchten beweren dat de S21 FE een batterij van 4370 mAh zal hebben, een drievoudige camera aan de achterkant zal hebben met dezelfde hoofdcamera als de S21 en een 12-megapixel camera aan de voorkant zal hebben.

Eerst werd gedacht dat de Samsung Galaxy S21 FE naast de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zou worden gelanceerd tijdens Samsung Galaxy Unpacked, hoewel recentere geruchten suggereren dat het apparaat is uitgesteld tot het vierde kwartaal. Alle geruchten rondom de Galaxy S21 FE lees je in onze aparte feature .