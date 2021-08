Samsung Galaxy Z Fold 3 renders en volledige specificaties lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung is van plan om een aantal apparaten te onthullen tijdens het volgende Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus, maar de laatste lekken laten heel weinig over om te onthullen, als ze kloppen.

De Duitse site WinFuture presenteerde niet alleen de volledige specificaties en weergaven van de Galaxy Z Flip 3 voorafgaand aan het evenement, maar hetzelfde is gedaan voor de Galaxy Z Fold 3 . Er was eerder meer gelekt over de Z Fold 3 dan over de Z Flip 3, maar dit rapport vult vrijwel alle leemten op.

De Galaxy Z Fold 3 zal blijkbaar worden geleverd met een 7,6-inch hoofdscherm met een resolutie van 2208 x 1768 pixels en een 6,2-inch cover-display met een resolutie van 2268 x 832 pixels. Beide zouden een verversingssnelheid van 120 Hz hebben en worden beschermd door Corning Gorilla Glass Victus.

Er wordt gezegd dat het 158,2 x 128,1 x 6,4 mm uitgevouwen en 158,2 x 67,1 x 14,4 mm opgevouwen meet en 271 g weegt. Onder de motorkap zou de Qualcomm Snapdragon 888-chipset zitten met 12 GB RAM en 256 GB of 512 GB opslag. De batterij zou 4400 mAh zijn met ondersteuning voor snel en draadloos opladen .

Andere details in het rapport zijn onder meer een drievoudige camera aan de achterzijde bestaande uit een 12 megapixel hoofdcamera met f/1.8, 12 megapixel ultragroothoekcamera met f/2.2 en 12 megapixel telefotosensor met f/2.4. Een 4 megapixel f/1.8 camera onder het scherm wordt gerapporteerd voor het hoofdscherm en een 10 megapixel f/2.2 punch-hole snapper wordt verwacht aan de voorkant.

Kleuropties zijn naar verluidt Phantom Green, Phantom Black en Phantom Silver en de prijzen beginnen vanaf € 1899. Meer over de geruchten rondom de Galaxy Z Fold 3 lees je in onze aparte feature.