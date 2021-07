Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting een aantal nieuwe apparaten lanceren tijdens het volgende Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus, maar ondanks de geruchten over ten minste twee smartphones, lijkt het erop dat er nog meer van het bedrijf zullen komen voordat het jaar om is.

Wat wordt verondersteld de Samsung Galaxy A52s 5G te zijn, is op Geekbench verschenen met het modelnummer SM-A528B/DS, na eerder te zijn verschenen op de BIS (Bureau of Indian Standards).

Het apparaat werd vermeld met de Qualcomm Snapdragon 778G, gecombineerd met Adreno 642L GPU. Het had ook 8 GB RAM en bleek uit de doos op Android 11 te draaien.

Er werden geen details meer onthuld door de Geekbench-lijst, hoewel het waarschijnlijk hetzelfde ontwerp en dezelfde specificaties zou bieden als de Galaxy A52, met alleen de processor-upgrade.

Als dit het geval is, moet de A52s worden geleverd met een 6,5-inch scherm met een Full HD+-scherm en een verversingssnelheid van 120 Hz . Het heeft mogelijk ook een batterij van 4500 mAh en ondersteuning voor snel opladen van 25 W, hoewel het onwaarschijnlijk is dat het draadloos wordt opgeladen . Ter referentie: de Galaxy A52 wordt geleverd met de Qualcomm Snapdragon 750G.

Er is nog geen indicatie wanneer de Samsung Galaxy A52s 5G zal worden gelanceerd, maar we vermoeden dat deze zal arriveren voordat het jaar om is.

Voor nu kun je in onze aparte functie lezen hoe alle Samsung-telefoons zich verhouden, evenals hoe de Galaxy A52 5G zich verhoudt tot de uitstekende Galaxy S20 FE .

