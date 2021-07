Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De mobiele president van Samsung heeft een blogpost gepubliceerd voorafgaand aan het Galaxy Unpacked-evenement van het bedrijf in augustus om informatie te onthullen over wat mensen van de show mogen verwachten, inclusief dat er dit jaar geen nieuwe Note-telefoon zal zijn en het ontwierp een S-Pen voor opvouwbare apparaten.

Samsungs Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus zal volledig virtueel zijn, zoals de meeste technische shows en conferenties tegenwoordig zijn. Het thema van het evenement is, volgens Samsungs uitnodiging, " Get Ready to Unfold ". Dat, samen met recente lekken, suggereert dat Samsung de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 zal onthullen. Verwacht dus geen nieuwe Galaxy Note . Samsung plaagt zelfs dat het misschien afstand neemt van de serie. Nu heeft Samsungs TM Roh het officieel bevestigd.

"In plaats van deze keer een nieuwe Galaxy Note te onthullen, zullen we de geliefde Note-functies verder uitbreiden naar meer Samsung Galaxy-apparaten", schreef Roh.

Roh voegde toe: "We zijn erop uit om nieuwe hoogten te bereiken en een hele nieuwe wereld van opwindende ervaringen voor nog meer mensen te openen. Ik hoop dat je met ons meedoet als we onze volgende Galaxy Z-familie introduceren en een aantal opvouwbare verrassingen delen - waaronder de eerste -ooit S Pen speciaal ontworpen voor opvouwbare telefoons."

Roh heeft schijnbaar ook bevestigd dat de Z Flip 3 en Fold 3 eraan komen. "Onze derde generatie opvouwbare apparaten zal verbazingwekkende nieuwe multitasking-mogelijkheden bieden". Tot slot verwees Rohs naar "samenwerkingen met vertrouwde marktleiders zoals Google en Microsoft", en noemde het Wear OS 3-platform.

