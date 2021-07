Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Algemeen wordt verwacht dat Samsung in augustus nieuwe foldables aankondigt - de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 -. Nu heeft leaker Evan Blass informatie getweet over de aankomende telefoons, waarvan de meeste bestaande rapporten bevestigen, maar hij heeft wel een afbeelding toegevoegd om onze eetlust op te wekken.

Blass heeft beweerd dat beide telefoons IPX8-waterbestendigheid zullen hebben, en de afbeelding die hij deelde lijkt te laten zien dat de telefoons worden bespat. Houd er rekening mee dat Android-beleid Max Weinbach eerder zei dat ze waterbestendig zouden zijn. Er is zelfs veel gerucht gegaan over de apparaten voorafgaand aan de onthulling op 11 augustus. Blass heeft bijvoorbeeld ook camera- en schermspecificaties voor de telefoons getweet en dat de Z Fold 3 een aantal verschillende S Pen-opties zal bieden.

Weinig aankomende opvouwbare details.



Z Flip3

- 6,7" interne / 1,9" coverdisplays

- 12MP x2 (achter) / 10MP (selfie)



Z-vouw3

- 7,6" interne / 6,2" externe beeldschermen

- 12MP x3 (achterkant) / 10MP (cover selfie) / 4MP (hoofdselfie)

- 2 optionele S-Pens (Pro en Fold Edition)



Beide telefoons IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) 26 juli 2021

Samsungs Galaxy Unpacked-evenement in augustus zal volledig virtueel zijn, zoals de meeste technische shows en conferenties tegenwoordig zijn.

Het thema van het evenement is, volgens Samsungs uitnodiging, " Get Ready to Unfold ". Dat, samen met recente lekken, suggereert verder dat Samsung zich zal concentreren op opvouwbare apparaten. Verwacht dus geen nieuwe Galaxy Note . Samsung heeft geplaagd dat het mogelijk afstand neemt van de serie. Dat is logisch, aangezien de S Pen-stylus van de Galaxy Note nu beschikbaar is met de Galaxy S21 Ultra , plus de Galaxy Note-serie en de Galaxy S-serie hebben beide veel van dezelfde functies en ontwerpelementen.

Bookmark Pocket-lints gids op Unpacked hier als je de show zelf wilt zien op de evenementendag. We hebben ook andere hardware beschreven die u kunt verwachten.