Samsung Galaxy S21 FE wordt niet aangekondigd op Unpacked

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung houdt zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus en hoewel er naar verwachting meerdere producten zullen worden onthuld, beweert het laatste rapport dat de geruchten Galaxy S21 Fan Edition , of FE, daar niet een van zal zijn.

De Galaxy S21 FE is de afgelopen maanden het onderwerp geweest van veel geruchten, hoewel de releasedatum altijd in de lucht is geweest, met tegenstrijdige berichten.

Ondanks een aantal claims dat we het apparaat in augustus zouden zien - meest recentelijk van de betrouwbare leaker Evan Blass die een afbeelding plaatste van de Galaxy S21 FE als een van de apparaten die naar verluidt op Unpacked komen - waren er ook meldingen van een vertraging vanwege tot een chiptekort, met in plaats daarvan Q4 voorgesteld.

Dit laatste lijkt nu echter veel waarschijnlijker, aangezien LetsGoDigital beweert officiële documentatie van Samsung te hebben gezien waarin staat dat de Galaxy S21 FE niet zal worden geïntroduceerd tijdens Galaxy Unpacked. Volgens het bericht op de Nederlandse site komt de Galaxy S21 FE nog in 2021 op de markt, maar "het is gewoon te vroeg voor een introductie volgende maand".

Samsungs volgende Galaxy Unpacked-evenement ziet er echter nog steeds naar uit dat het veelbewogen zal worden. Het bedrijf zal naar verwachting de Galaxy Z Fold 3 , de Galaxy Z Flip 3 , de nieuwe Galaxy Buds en twee smartwatches aankondigen die draaien op het nieuwe Wear OS 3-platform met Samsungs One UI Watch over de top in de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic .

Als het de S21 FE is waar je op zit te wachten, kun je alle geruchten over het apparaat lezen in onze aparte functie .