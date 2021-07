Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft naar verluidt de datum van zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement zelf gelekt, en ja, het is 11 augustus, zoals meerdere keren eerder werd beweerd en "bevestigd".

Deze keer werd de datum en tijd van het evenement naar verluidt op een regionale Samsung- site geplaatst. Een teaser op de Russische website zei: "De toekomst zal zich op een nieuwe manier ontvouwen. Zeer binnenkort."

Daaronder onthulde het de Galaxy Unpacked-evenementdatum, met een starttijd van 17.00 uur Moskou-tijd.

Dat zou zeggen om 15.00 uur Britse tijd, 10.00 uur aan de oostkust van Amerika, 7.00 uur aan de westkust.

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Samsung zelf in verband wordt gebracht met het "bevestigen" van de datum. Een bedrijfsfunctionaris zou begin juli aan de Koreaanse site Digital Daily hebben verteld dat "de uitzending op 11 augustus online zal worden uitgezonden".

Deze teaser is echter de eerste keer dat het in Samsungs eigen belettering en stijl is gepubliceerd.

Samsung Galaxy Unpacked zal naar verwachting lanceringen organiseren voor de veelgeruchte Samsung Galaxy Z Fold 3 , Z Flip 3 , Galaxy Watch 4 , Galaxy Watch 4 Classic en Galaxy Buds 2. Mogelijk zien we zelfs een verschijning van de Samsung Galaxy S21 FE - een andere nieuw apparaat dat de afgelopen tijd uitgebreid is uitgelekt.