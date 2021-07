Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Samsung tijdens Unpacked op 11 augustus 2021 naast de Galaxy Z Flip 3 en enkele andere toestellen ook de Galaxy Z Fold 3 onthullen.

Hoewel Samsung zelf geen specificaties van de Galaxy Z Fold 3 heeft bevestigd, zijn er een overvloed aan geruchten, die helpen onthullen wat we kunnen verwachten van de derde generatie - of vierde als je de vaste versie van het origineel meetelt - van het apparaat .

Hier is hoe de Samsung Galaxy Z Fold 3 zich naar verwachting zal verhouden tot de Galaxy Z Fold 2, gebaseerd op de speculatie.

Galaxy Z Fold 2: 159,2 x 128,2 x 6,9 (gevouwen), 159,2 x 68,0 x 13,8-16,8 (uitgevouwen), 282 g

Galaxy Z Fold 3: TBC

Op basis van de geruchten en weergaven lijkt het erop dat de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Fold 3 vergelijkbare ontwerpkenmerken zullen delen, maar de Z Fold 3 zal een aantal verfijningen doorvoeren, waaronder een meer gestroomlijnde camerabehuizing aan de achterzijde.

Het verticaal opvouwbare ontwerp in boekstijl zal doorgaan voor de Z Fold 3 met een groot scherm aan de voorkant, dat zich ontvouwt tot een groter intern scherm, hoewel er enige discussie is geweest over de Z Fold 3 die waterdichtheid toevoegt, evenals een harder kader.

Andere rapporten hebben ook gesuggereerd dat de Galaxy Z Fold 3 een camera aan de voorkant onder het scherm op het hoofdscherm kan bieden, die een meer naadloos ontwerp zou zien dan de gecentraliseerde camera met perforatiegaatjes van de Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Z Fold 2: 6,23-inch coverdisplay, 7,6-inch hoofddisplay, 120Hz, HDR10+

Galaxy Z Fold 3: 6,23-inch coverdisplay, 7,56-inch hoofddisplay, 120Hz, HDR10+, S Pen

De Samsung Galaxy Z Fold 2 wordt aan de voorkant geleverd met een 6,23-inch extern display met een resolutie van 2260 x 816 en een 7,6-inch display met een resolutie van 2208 x 1768 pixels.

Het opvouwbare dynamische AMOLED-display heeft HDR10+-certificering en biedt een verversingssnelheid van 120 Hz . Het coverdisplay aan de buitenkant van het apparaat is AMOLED, maar heeft een standaard verversingssnelheid van 60 Hz.

Het gerucht gaat dat de Galaxy Z Fold 3 wordt geleverd met een 6,23-inch scherm aan de buitenkant, met een resolutie van 2268 x 832 pixels, terwijl het binnenscherm naar verluidt 7,56-inch is met een resolutie van 2208 x 1768 pixels, waardoor het hetzelfde als zijn voorganger. Op het hoofdscherm wordt opnieuw een verversingssnelheid van 120 Hz verwacht, evenals ondersteuning voor HDR10+.

Waar de twee apparaten echter kunnen verschillen, is de bovenkant van het hoofdscherm. Zoals vermeld, hebben sommige geruchten gesuggereerd dat het opvouwbare hoofdscherm mogelijk een camera onder het scherm heeft in vergelijking met de geperforeerde camera op de Z Fold 2. Er wordt nog steeds een geperforeerde camera verwacht op het voorscherm van de Z Fold 3, zoals de Z Fold 2.

Er wordt ook gezegd dat de Z Fold 3 ondersteuning zal bieden voor de S Pen, zoals de Galaxy S21 Ultra .

Galaxy Z Fold 2: Snapdragon 865, 12GB RAM, 256/512GB opslag, 4500mAh

Galaxy Z Fold 3: Snapdragon 888, 12GB RAM, 256/512GB opslag, 4380mAh?

De Samsung Galaxy Z Fold 2 draait op het Qualcomm Snapdragon 865 platform, met 12GB RAM en keuze uit 256GB of 512GB opslag.

Het apparaat is geschikt voor 5G en er is een 4500mAh-batterij onder de motorkap, die 25W snelladen, 11W draadloos opladen en 4,5W omgekeerd draadloos opladen ondersteunt .

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung en alles wat Android te bieden heeft

Geruchten waren dun over de hardware die de Galaxy Z Fold 3 zal bieden, maar we zouden verwachten dat de Qualcomm Snapdragon 888 of de 888 Plus opnieuw wordt ondersteund door ten minste 12 GB RAM en 256 GB opslag.

De verwachting is dat de Z Fold 3 weer 5G-compatibel zal zijn, hoewel geruchten beweren dat de batterijcapaciteit iets kleiner zal zijn dan zijn voorganger. Er wordt gezegd dat het 4380mAh zou kunnen zijn, wat hetzelfde is als de originele Fold. We verwachten echter wel ondersteuning voor snel opladen, draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen.

Galaxy Z Fold 2: drievoudig achter (12MP+12MP+12MP), twee 10MP vooraan

Galaxy Z Fold 3: Drievoudig achter (12MP+12MP+12MP), 10MP voor, 16MP UPC

De Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft een drievoudige camera aan de achterkant, bestaande uit een 12-megapixel (f/1.8) hoofdcamera, 12-megapixel telelenssensor (f/2.4) en 12-megapixel (f/2.2) ultra -brede camera.

Aan de voorkant bevindt zich een 10-megapixel camera aan de voorkant en een 10-megapixel camera aan de bovenkant van het hoofdscherm.

Volgens geruchten zal de Z Fold 3 worden geleverd met een drievoudige achteruitrijcamera, bestaande uit een 12-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel telelenssensor en ook een 12-megapixel ultrabrede camera. Er zijn claims dat Samsung Phase Detection Autofocus op alle drie de lenzen zal aanbieden, wat betekent dat we snel en nauwkeurig moeten scherpstellen.

Er wordt gezegd dat er een enkele 10-megapixel camera aan de voorkant op het cover-display is, samen met een 16-megapixel camera onder het scherm op het hoofdscherm, waarvan de laatste het belangrijkste verschil zou uitmaken tussen de Z Fold 2 en Z Vouw 3.

Op basis van de speculatie zal de Samsung Galaxy Z Fold 3 enkele ontwerpverfijningen bieden ten opzichte van zijn voorganger, grotendeels wat betreft de camerabehuizing aan de achterzijde.

Het zou ook een hardware-upgrade moeten bieden in termen van processor, enkele cameraverbeteringen aan de achterste cameras, evenals mogelijk de toevoeging van een camera onder het scherm op het hoofdscherm.

De batterijcapaciteit kan afnemen in vergelijking met de Z Fold 2 en de schermspecificaties lijken hetzelfde te blijven, behalve het idee dat de Z Fold 3 de S Pen zal ondersteunen.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar je kunt alle geruchten over Z Fold 3 uitgebreid volgen in onze aparte geruchtenronde .