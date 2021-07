Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat de volgende opvouwbare Samsung S Pen-stylus een S Pen-stylus zal ondersteunen, volgens de aanvragen van de Amerikaanse Federal Communication Commission voor de S Pen Pro.

De S Pen Pro lijkt een grotere versie van de S Pen te zijn met Bluetooth-connectiviteit. De FCC-deponeringen voor de pen, die nu openbaar zijn, onthullen dat deze zal werken met de nog aan te kondigen Galaxy Z Fold 3 . Het zal blijkbaar ook de S21 Ultra, de Note 20-line-up en meer ondersteunen. De volledige lijst met ondersteunde apparaten staat in deze afbeelding van de archieven:

De stylus zal waarschijnlijk dit jaar uitkomen. Een recente render gedeeld door leaker Evan Blass toonde wat lijkt op de Galaxy Z Fold 3 met een nieuwe "Fold Edition" S Pen ernaast. Er wordt aangenomen dat de Z Fold 3 wordt geleverd met de Fold Edition-stylus in de doos. Als dat zo is, wordt de S Pen Pro misschien apart verkocht.

Samsung plaagt al met de introductie van S Pen-ondersteuning voor de opvouwbare versie. Tijdens het Unpacked-evenement van vorig jaar zei Samsungs TM Roh dat hij " blij is om te horen " dat zijn klanten willen dat de S Pen samenwerkt met de Fold. Vervolgens zei hij in een blogpost van december dat Samsung van plan was om de " meest geliefde functies " van de Galaxy Note naar andere apparaten te brengen - een duidelijke knipoog naar stylusondersteuning, aangezien dit een belangrijk kenmerk van de Note-lijn is. Bovendien zei Roh in januari dat Samsung "de S Pen-ervaring in de toekomst zal uitbreiden naar extra apparaatcategorieën".

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 13 juli 2021

FCC-documenten gaan meestal onmiddellijk vooraf aan productaankondigingen. Aangezien Blass ook lekte dat Samsungs volgende Unpacked-evenement op 11 augustus 2021 plaatsvindt, zouden we dan meer kunnen horen over de ondersteuning voor de Galaxy Z Fold 3 en S Pen. De Z Flip 3, twee nieuwe Galaxy Watches en nieuwe Galaxy Buds worden ook verwacht.