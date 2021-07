Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel we wachten op de definitieve, volledige bevestiging, is het een veilige gok dat de volgende Samsung Galaxy Unpacked op woensdag 11 augustus 2021 zal worden gehouden.

Het waarschijnlijke online-evenement zal ook bomvol zijn, met lekken die suggereren dat niet minder dan vijf producten zullen worden onthuld.

Samsung s twee nieuwe opvouwbare handsets - de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 - zullen zeker de headline zijn. We verwachten ook dat de Samsung Galaxy Buds 2, plus de nieuwe smartwatches, de eerste iteratie zullen bevatten van de volledig opnieuw opgebouwde Wear OS - de Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic.

In feite denken we niet alleen dat ze zullen verschijnen, we weten ook vrijwel hoe elk eruit ziet. En vanuit elke hoek.

Twitter-leaker @evleaks heeft eerdere gif-posts opgevolgd met een hele reeks nieuwe geanimeerde tweets.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 ziet er geweldig uit.

Net als de Samsung Galaxy Z Flip 3 .

We hebben de Buds 2 eerder in meerdere beeldlekken gezien, maar hier zijn ze weer voor de goede orde.

We twijfelen echter of we de Galaxy Watch 4 of de Watch 4 Classic verkiezen.

Hoe dan ook, het feit dat Samsung rechtstreeks samenwerkt met Google om Wear OS opnieuw op te bouwen, kan alleen maar een goede zaak zijn voor de smartwatch-sector.

Een woord van waarschuwing is echter dat, aangezien Samsung onlangs beeldlekken met juridische kennisgevingen had ingeperkt, de bovenstaande tweets mogelijk worden verwijderd ... dus geniet ervan zolang het kan.

Tot 11 augustus voor het echte werk.