Samsung Galaxy S21 FE-fotos en specificaties weergegeven in TENAA-lijst

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S21 FE wordt naar verwachting in augustus gelanceerd, dus het is logisch dat hij nu opduikt op sites van communicatieregelgevers over de hele wereld.

De meest recente lijst is gevonden op de website van de TENAA, Chinas Telecommunication Equipment Certification Center, en toont een aantal belangrijke specificaties. Er zijn ook apparaatfotos ingediend, wat het echte werk is.

Het bevestigt enkele eerder gelekte details - de telefoon zal bijvoorbeeld een 1080 x 2340 (Full HD+) 6,4-inch scherm hebben.

Het zal ook worden geleverd met een 2,8 GHz octa-core processor (waarvan wordt gedacht dat het de Qualcomm Snapdragon 888 is) en 8 GB RAM. In de lijst staat ook dat Android 11 vooraf is geïnstalleerd.

Er is een camera met drie lenzen aan de achterkant - 32 megapixel, 12 megapixel en 8 megapixel. Aan de voorkant zit een 12 megapixel camera. Er is geen indicatie van het formaat, maar eerdere gelekte afbeeldingen laten zien dat het een perforatorcamera is in het midden bovenaan.

Een batterij van 4.370 mAh is aan boord, met 25 W snelladen. Zoals opgemerkt door MySmartPrice , die de gevonden lijst publiceerde, vermeldt het witte en grijze kleuropties.

De Indiase technische site beweert ook dat de prijs van de Samsung Galaxy S21 FE ongeveer 700.000 tot 800.000 Koreaanse won zal zijn - dat is tussen £ 400 - £ 500.

