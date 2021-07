Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zou een derde opvouwbare smartphone kunnen lanceren tijdens zijn Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus, met een nieuw rapport dat aangeeft dat een Z Flip 3 Lite wordt voorbereid.

Geruchten hebben zowel de Galaxy Z Flip 3 als de Galaxy Z Fold 3 sterk in verband gebracht met een zomerrelease, met gedetailleerde weergaven, specificaties en prijsinformatie die de afgelopen weken allemaal naar voren zijn gekomen. En nu suggereert speculatie dat een meer betaalbare opvouwbare versie deel zou kunnen uitmaken van de aankondiging van volgende maand.

Volgens de Korean Herald zal de lancering van de Galaxy Z Flip 3 Lite klanten een "massamarktmodel met een betaalbaarder prijskaartje" bieden.

Hoewel Samsung nog steeds een voortrekkersrol speelt op het gebied van opvouwbare telefoons, was de prijs een beperkende factor bij de acceptatie van de Z Flip en Z Fold.

Met de Z Fold 2 vanaf £ 1.799 / $ 1.999 en de Z Flip 5G rond de £ 1.200 / $ 1.300, zou een Lite-model van de Flip 3 in theorie een optie kunnen bieden voor diegenen die op zoek zijn naar iets in de regio van £ 1.000 / $ 1.000.

Omdat het echter niet in het rapport werd genoemd, is het niet echt duidelijk in welke prijsklasse een dergelijk apparaat daadwerkelijk zou passen.

Natuurlijk heeft Samsung een al volgepakte stal van telefoons, en ondanks dat de Note-serie de weg opgaat van de dodo, is er nog steeds de S22-lijn om te prijzen en binnen de line-up te plaatsen.

Laten we ook niet vergeten dat eerdere rapporten suggereerden dat een Lite-versie van een opvouwbare Samsung voor 2021 van tafel was vanwege het aanhoudende wereldwijde chiptekort.

Dus, hoewel dit er zeker een is om in de gaten te houden naarmate we steeds dichter bij het Galaxy Unpacked-evenement kruipen, is het belangrijk om het gerucht met een korreltje zout te nemen. Wat waarschijnlijker is, denken we, is dat de Z Flip en Z Fold lagere prijskaartjes hebben .

Totdat Samsung op 11 augustus alles onthult, is alles nog mogelijk.

