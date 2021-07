Samsung bevestigt officieel datum Galaxy Unpacked 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung is van plan om voor het einde van de zomer een Galaxy Unpacked-evenement te houden, en hoewel er in de geruchten een aantal data zijn genoemd, lijkt het er nu op dat Samsung de datum heeft bevestigd dat het zal worden gehouden.

Volgens de Koreaanse site Digital Daily zei een functionaris van Samsung Electronics: "De uitzending zal op 11 augustus online worden uitgezonden." De functionaris zou ook hebben gezegd: "De zendtijd is hetzelfde als voorheen."

Hoewel we zelf geen bevestiging van Samsung hebben gehad over deze datum, was 11 augustus de meest recente datum die in geruchten verscheen nadat deze op het scherm van enkele Galaxy Z Flip 3 renders verscheen. Deze telefoon, samen met de Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 en Galaxy Buds 2 zullen naar verwachting allemaal op het evenement verschijnen.

De Galaxy S21 FE, die ook in een aantal geruchten is verschenen, zou vertraging oplopen en wordt daarom mogelijk niet op het evenement aangekondigd.

Op basis van wat er tegen Digital Daily is gezegd, zal het Samsung Galaxy Unpacked 2021-evenement beschikbaar zijn om te bekijken op het YouTube-kanaal van Samsung. Het vindt plaats om 10.00 uur Eastern Time in de Verenigde Staten en om 23.00 uur Koreaanse tijd.

Je kunt alle geruchten over de Galaxy Z Flip 3 lezen in onze aparte functie , evenals de geruchten rond de Galaxy Z Fold 3 in een andere functie . We hebben ook een functie voor de Galaxy Watch 4 .

Voor wie op de Galaxy S21 FE zit te wachten, lees je hier wat je kunt verwachten.

Geschreven door Britta O'Boyle.