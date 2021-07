Samsung Galaxy S21 FE-kleuren onthuld in fotolek, maar er kan slecht nieuws zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S21 FE - fan-editie - heeft aan lekken geen gebrek, dus we hebben al een goed idee hoe het eruit gaat zien.

Het nieuwste lek om aan de stapel toe te voegen, brengt een dosis authenticiteit met zich mee, omdat het lijkt alsof het degelijk Samsung-marketingmateriaal is. Het pronkt met de grijze, groene, witte en violette kleuren die we verwachten, een beetje conservatiever dan de grote kleurrijke spreiding die de Galaxy S20 FE bood.

De grijze is waarschijnlijk de grote verkoper van deze fan-editie.

Dat is echter niet het einde van de geruchten. Hoewel we genoeg bewijs hebben gezien dat suggereert dat dit een Qualcomm Snapdragon 888- apparaat zal zijn, wijzen geruchten op een overstap naar Exynos.

De reden, zo lijkt het, is het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. Dat is naar verluidt achter de beslissing om de lancering naar later in het jaar te verschuiven, maar een overstap naar Exynos zou ervoor kunnen zorgen dat deze telefoon plat valt.

Toen de Galaxy S20 FE werd gelanceerd, was een van de krantenkoppen dat het Qualcomm Snapdragon-hardware wereldwijd aanbood - geen regionalisering zoals de Galaxy S20 of Galaxy Note, gewoon pure Qualcomm.

Dat gold natuurlijk voor die mensen die de 5G-handset kochten - als je het goedkopere 4G-model wilde, zou je Exynos krijgen.

Als Samsung afstand zou nemen van een van de grote krantenkoppen in Fan Edition, zou dat indruisen tegen de reden waarom het bestaat. Het zou gewoon weer een Samsung-telefoon worden en we kunnen niet zien dat Samsung die zo snel zou weggooien, aangezien sommige markten er slecht op zullen reageren.

Wat dit zou kunnen zijn - en wat we hopen dat dit zal zijn - is enige verwarring rond twee versies, misschien weer 4G en 5G.

Hoewel we nooit een groot probleem hebben gehad met Exynos-apparaten (wat de norm is voor het VK), lijkt het een gemengde berichtgeving om een Fan-editie te lanceren die niet bood wat de fans willen.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 2 juli 2021

De huidige geruchten suggereren dat het in oktober wordt aangekondigd, maar met een Samsung Unpacked-evenement dat naar verwachting in augustus zal plaatsvinden, krijgen we misschien een officiële bevestiging.

Geschreven door Chris Hall.