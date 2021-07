Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Samsung later deze zomer de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 aankondigen tijdens Unpacked, maar de lekken zijn de afgelopen weken zo hard en snel binnengekomen dat het lijkt alsof er nog maar weinig verrassingen zullen zijn.

Het nieuwste lek van de Galaxy Z Flip 3 komt van serieleaker Evan Blass , ook bekend als @EvLeaks, en het is een goede. Blass deelde een aantal GIFs via zijn Twitter-account en onthulde vier kleuropties van de Galaxy Z Flip 3 5G in korte, korte videos.

Galaxy Z Flip3 5G pic.twitter.com/elWdV6uLuc — Evan Blass (@evleaks) 30 juni 2021

Hoewel er geen specificaties in de tweets zijn vermeld, pronkt Blass met de Z Flip 3 5G vanuit alle hoeken in geel, zwart, paars en een groen/grijze kleur, waarbij het ontwerp overeenkomt met eerdere renders en lekken. Het volgt op enkele renders gepubliceerd door GizNext, die ook meerdere kleuropties voor het apparaat onthulde.

Op basis van wat we tot nu toe hebben gezien en gehoord, zal de Galaxy Z Flip 3 een dubbele camera hebben, een groter extern beeldscherm dan zijn voorganger en er is ook gesproken over een IP-classificatie en een 120Hz intern beeldscherm . We zouden de Qualcomm Snapdragon 888 onder de motorkap verwachten, hoewel details over de hardware beperkter waren in de lekken in vergelijking met het ontwerp.

Op dit moment is er niets officieel, hoewel geruchten beweren dat Samsungs volgende Unpacked op 3 augustus of 11 augustus zou kunnen plaatsvinden, waarbij de apparaten op 27 augustus in de verkoop gaan. Alle geruchten rondom de Galaxy Z Flip 3 lees je in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.