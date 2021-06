Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voorafgaand aan de verwachte volledige onthulling in augustus, is de Samsung Galaxy Z Fold 3 verschenen in renders en wordt deze weergegeven in drie kleurvarianten.

De 91Mobiles-post pronkt met de Z Fold 3 in zwarte, groene en roze opties - en hoewel we zeker weten dat de officiële marketingnamen een veel uitbundiger beschrijving van deze afwerkingen zullen hebben, is dat wat onze ogen zien.

In plaats van te gaan voor bizarre heldere kleuren, gradiënten of overdreven glanzende afwerkingen, lijken deze renders zachte afwerkingen te vertonen, dus we hopen dat de volgende generatie Samsung opvouwbaar een vingerafdrukmagneet zal zijn.

De renders onthullen niets gloednieuws, maar bevestigen eerder eerdere geruchten. Een belangrijke is dat het interne opvouwbare display een camera onder het scherm zal hebben (of UPC - camera onder het paneel -zoals Samsung heeft gepatenteerd en een handelsmerk heeft ). Het buitendisplay is ondertussen voorzien van een geperforeerde camera.

Er is geen teken van de S Pen-stylus in deze weergaven, en er is er ook geen zichtbaar in het lichaam van de telefoon, dus hoe deze integratie zal werken, is een van de grotere openstaande vragen.

Het ontwerp van de Z Fold 3 is verder precies zoals verwacht: dikker dan de vorige Z Fold-apparaten, met de drievoudige camera-eenheid kleiner en meer weggestopt in het lichaam, om minder opdringerig te zijn. Exacte specificaties van deze lenzen en sensoren zijn nog niet bekend, maar het zal naar verwachting geen grote sprong voorwaarts zijn ten opzichte van de vorige generatie.

Maar de belangrijkste reden om een Z Fold-apparaat te kopen is natuurlijk het scherm. Hier wordt verwacht dat het 7,55-inch zal zijn wanneer het uitgevouwen is, waardoor de Z Fold 3 enorm veel onroerend goed is om van te genieten. En als het gesloten is, zal dat drietal kleuropties je oogbollen van de andere kant plezieren.

Alles weten over de Z Fold 3? Bekijk onze volledige functie, link hieronder, voor het volledige overzicht van datum tot datum van wat u kunt verwachten.

Geschreven door Mike Lowe.