Samsung Galaxy Unpacked 2021 zou op 11 augustus kunnen plaatsvinden

(Pocket-lint) - We weten dat Samsung een Unpacked-evenement plant voor het einde van de zomer, maar de datum moet nog officieel worden bevestigd door het bedrijf. Sommige recente renders van de geruchten Galaxy Z Flip 3 hebben ons misschien een betere indicatie gegeven.

De renders van het nog niet uitgebrachte apparaat zeggen 11 augustus op hun display, wat zou passen bij Samsungs typische Unpacked-evenementtiming voor de tweede helft van het jaar.

Eerdere rapporten beweerden 3 augustus, met een verkoopdatum van 27 augustus, wat ook aannemelijk is, hoewel een datum op het display van een telefoon gebruikelijk is om de aangekondigde datum weer te geven.

Normaal gesproken zou de August Unpacked de volgende Galaxy Note onthullen, hoewel dat dit jaar niet wordt verwacht. In plaats daarvan worden de Galaxy Z Fold 3 , Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Watch 4 verwacht. Mogelijk zien we ook de Galaxy Watch Active 4 en Galaxy Buds 2.

De Galaxy Z Fold 3 zal naar verwachting een vergelijkbaar ontwerp hebben als zijn voorganger, maar met het potentieel van een IP-classificatie en S Pen-compatibiliteit. Geruchten over de Galaxy Z Flip 3 suggereren dat er een groter scherm aan de voorkant van het apparaat zal zijn wanneer deze is opgevouwen, terwijl geruchten over de Galaxy Watch 4 een vierkantere afwerking van de behuizing suggereren.

We vermoeden dat Samsung binnenkort de officiële datum voor zijn volgende Unpacked-evenement zal aankondigen, aangezien het dit heeft geplaagd tijdens het virtuele MWC 2021-evenement op 28 juni. Voor nu kun je echter naar onze Samsung-hub gaan voor de laatste geruchten over de verwachte apparaten.

Geschreven door Britta O'Boyle.