Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchten over de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 die in augustus arriveren, lijken steeds waarschijnlijker – aangezien deze foto’s, gelekt op Twitter door Evan Blass , de opvouwbare apparaten in hun meest volledige vorm tot nu toe onthullen.

De fotos - uiteraard in de veronderstelling van hun authenticiteit - helpen om enkele details te verstevigen. Te beginnen met de Z Flip 3: het buitenscherm is, zoals verwacht, veel groter dan de vorige twee modellen, terwijl de opstelling met twee cameras beter verticaal in het lichaam is geïntegreerd.

Overgaan naar de Z Fold 3: de aanwezigheid van een S Pen is hier de grote bevestiging, wat suggereert dat de opvouwbare zal worden opgeborgen en compatibel is met de stylus. Het is nu nog logischer dat erin 2021 (of misschien ooit weer?) geen Galaxy Note-serie zal zijn, omdat de Fold die taak effectief zou kunnen overnemen.

De achteruitrijcamera van de Fold 3 sluit niet aan bij het ontwerp van de Galaxy S21-serie , zoals werd gedacht, maar hij is kleiner en meer geïntegreerd in de behuizing dan je op de eerdere Z Fold 2 zult zien. Dat past ook bij de suggestie dat de Fold 3 een dikker toestel wordt, waardoor dat trio lenzen beter geïntegreerd kan worden.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 23 juni 2021 · Prime Day 2021 zit er nu op!

We hebben de ontwikkeling van beide telefoons gevolgd, dus als je meer wilt weten over alle geruchten tot nu toe, hebben we die afgerond in individuele functies, die hieronder zijn gelinkt:

Geschreven door Mike Lowe.