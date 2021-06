Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchten over het volgende opvouwbare Samsung Galaxy-apparaat komen dikker en sneller, terwijl de Z Flip 3 oploopt voor eenverwachte onthullingsdatum in augustus .

Het laatste nieuws is dat de Flip 3 - en mogelijk dus de Fold 3 - deze keer draadloos zal worden opgeladen.

Dat is afkomstig van een FCC-certificering die op haar website verschijnt, zoals afkomstig van 91mobiles . En als er iets verschijnt op de site van de Federal Communications Commission in de VS, is dat meestal een sterke weerspiegeling van wat komen gaat.

Naast de ondersteuning voor draadloos opladen van de Flip 3 (bij 9 W), zou de nieuwe opvouwbare 5G-ondersteuning bieden – een gegeven eigenlijk, aangezien de telefoon naar verwachting zal aankomen met Qualcomm’s topspecificatie Snapdragon 888- platform aan boord.

Hoewel de originele Z Flip en de tweede generatie Z Flip 5G niet verschilden, hadden we gehoopt dat Samsung met het derde generatie apparaat de stad in zou gaan. Er is echter weinig informatie die suggereert dat het een belangrijke stapsgewijze verandering is – hoewel we drievoudige camera’s, een grotere batterijcapaciteit en misschien een 120Hz-scherm met verversingssnelheid verwachten.

Stap voor stap de geruchten over de Flip 3 volgen? Bekijk onze belangrijkste functie, onderstaande link. Er is ook de inkomende Fold 3, als dat opvouwbare meer naar je zin is.

Geschreven door Mike Lowe.