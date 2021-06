Samsung Galaxy S22 cameraspecificaties gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal later dit jaar nog steeds een nieuwe versie van de Galaxy S21 introduceren - de S21 FE - maar dat heeft de tongen niet gestopt met kwispelen op zijn vlaggenschip uit 2022.

De Samsung Galaxy S22 zal waarschijnlijk in januari volgend jaar verschijnen, met geruchten dat het een 6,06-inch display (op het standaardmodel) en de nieuwste Qualcomm-chipset of Samsung s eigen Exynos zal hebben.

Nu is het de beurt aan de camera-unit aan de achterzijde, met een nieuw rapport waarin staat dat het instapmodel in ieder geval een flinke verbetering zal zien.

Tipster @FrontTron (via SamMobile ) beweert dat de drievoudige camera aan de achterkant een 50-megapixel hoofdsensor zou kunnen hebben, plus twee 12-megapixelsensoren voor ultrawide en telefoon. De telecamera zal in staat zijn tot 3x zoom

Er is echter een waarschuwing, de tipgever zelf stelt ook voor om het lek met een korreltje zout te nemen.

Samsung Rainbow R/G achtercamera



Hoofd 50MP

Ultrabrede 12 MP

Telefoto 12MP 3x



neem met/



~BV — Tron #MicrosoftEvent (@FrontTron) 23 juni 2021

In februari onthulde Samsung wel een nieuwe 1,4 μm 50-megapixel sensor die sneller kan scherpstellen en minder stroom verbruikt, dus het gebruik ervan op de aanstaande S22 en/of S22+ is niet onbegrijpelijk.

Het kondigde onlangs ook de Isocell JN1-sensor aan, met 0,64 μm pixels en een aantal van 50 megapixels. Omdat dat echter minder gevoelig zou zijn bij weinig licht, is het meer voor gebruik aan de voorkant of een tweede camera.

We houden jullie op de hoogte als we hier binnenkort meer over horen.

