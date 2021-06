Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was pas begin juni dat de eerste lekken over de Samsung Galaxy S21 FE - de Fan Edition, dat wil zeggen het meer betaalbare vlaggenschip in het Galaxy-assortiment - aan de oppervlakte kwamen, wat suggereert dat het niet al te ver weg was van de lancering.

Nu suggereren echter geruchten dat we pas ergens tegen het einde van 2021 een Galaxy S21 FE zullen zien.

De reden voor de vertraging? Nou, het is waarschijnlijk allemaal onderdeel van een aanhoudend chiptekort. Om dezelfde reden dat we in 2021 ook geen nieuw Galaxy Note-model zullen zien -als er tenminste ooit een ander toestel in die serie komt .

In een tijd waarin andere makers allerlei apparaatvarianten op de markt brengen (en niet altijd met succes) - ja, Xiaomi, we kijken naar jou - en anderen bezuinigen - zal Apple naar verluidt niet doorgaan met de iPhone Mini , bijvoorbeeld - een vertraging is misschien niet zo erg als het klinkt. Het is de moeite waard om op kwaliteit te wachten.

En de Galaxy S21 FE levert inderdaad geluidskwaliteit op door de extra lekken waarover we hebben gehoord . Verwacht wordt dat het een Snapdragon 888-processor, een 6,5-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, IP68-weersafdichting en een drievoudige achteruitrijcamera zal hebben in dezelfde ontwerpstijl als de originele Galaxy S21 .

Het ding dat het echter echt zal verkopen, is de nog onbekende prijs. De vraagprijs van het vlaggenschip is wat de Fan Edition de eerste keer echt hielp uitblinken, dus als het goed in balans is voor ronde twee, laten we ons dan geen zorgen maken en vastgebonden worden voor het waardevolle wachtspel...

Geschreven door Mike Lowe.