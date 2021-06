Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting zijn volgende generatie opvouwbare smartphones in de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 onthullen voordat het jaar om is en het laatste rapport suggereert dat we de apparaten zullen zien tijdens een Unpacked-evenement op 3 augustus.

Volgens Jon Prosser van Front Page Tech - die zon trackrecord heeft - is Samsung begonnen met de massaproductie van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 ter voorbereiding op een evenement op 3 augustus, gevolgd door een lancering op 27 augustus.

Blijkbaar bestelt het bedrijf tussen de 50.000 en 70.000 eenheden per dag van elk apparaat, en er wordt beweerd dat Samsung een gecombineerde 7 miljoen eenheden van de Z Fold 3 en Z Flip 3 wil produceren, wat aanzienlijk meer is dan het produceerde voor de Z Flip en Z-vouw 2 . Voor de vorige generaties zouden in totaal een tot twee miljoen exemplaren zijn geproduceerd.

Andere geruchten beweren dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 zal worden geleverd met S Pen-compatibiliteit en een vergelijkbaar ontwerp zal hebben als zijn voorganger, maar mogelijk met de toevoeging van een IP-classificatie .

Ondertussen heeft de Galaxy Z Flip 3 naar verluidt een tweekleurig ontwerp en een groter scherm dan het 1,1-inch scherm op de originele Z Flip .

Alle geruchten rondom de Samsung Galaxy Z Fold 3 lees je in onze aparte geruchtenronde . We hebben ook een functie voor de Galaxy Z Flip 3 .

Geschreven door Britta O'Boyle.