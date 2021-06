Samsungs AMD GPU zou in juli 2021 kunnen worden aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft niet verborgen gehouden dat het met AMD werkt aan een GPU voor zijn apparaten. Mogelijk zien we de verwachte hardware in juli 2021 aangekondigd, volgens een bron met een goede reputatie voor Samsung-lekken.

De samenwerking werd voor het eerst aangekondigd in 2019 en er is veel gespeculeerd over wat we daadwerkelijk zullen krijgen. Er was een grote bevestiging op CES 2021 toen tijdens de Exynos-persconferentie werd bevestigd dat we een next-generation GPU zouden krijgen in het volgende vlaggenschipproduct.

Dat laat veel onduidelijkheid, maar er is een stroming geweest dat de nieuwe Exynos met AMD-graphics de Samsung Galaxy Z Fold 3 zal aandrijven.

Dat zou Exynos een boost geven, omdat het vaak wordt gezien als achterlopen op Qualcomm - en het geeft iets anders dat de Fold onderscheidt als een vlaggenschip, afgezien van de bestaande Galaxy S-modellen.

Exclusief: Samsung × AMD GPU zou oorspronkelijk in juni worden uitgebracht, maar is nu uitgesteld tot juli, wanneer we de prestaties van AMD GPU op Exynos en andere details zullen kennen. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY — IJsuniversum (@UniverseIce) 20 juni 2021

Er is meer dat we niet weten dan wat we doen, maar we verwachten dat het AMDs RDNA-ontwerp zal gebruiken. De bron, UniverseIce, zegt dat het oorspronkelijk bedoeld was voor aankondiging in juni, maar die datum is nu verschoven naar juli.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Er is geen gebrek aan lekken voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 waarin dit apparaat mogelijk is ondergebracht, van het 7,55-inch scherm tot de camera onder het scherm. Er zal zeker veel belangstelling zijn voor deze nieuwe opvouwbare telefoon, vooral als Samsung hem gaat gebruiken om zijn nieuwe mobiele AMD GPU te presenteren.

Geschreven door Chris Hall.