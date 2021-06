Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een gelekte certificering heeft aangetoond dat de aanstaande Samsung Galaxy S21 FE 25W snelladen zal ondersteunen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Fan-editie van Samsungs nieuwste vlaggenschip-smartphone wordt gelanceerd - met de laatste geruchten die aangeven dat dit nu kan worden uitgesteld tot de herfst - maar het lijkt erop dat het certificeringsproces hoe dan ook doorgaat.

In dit nieuwe 3C-document (China Verplicht Certificaat), voor het eerst ontdekt door MyFixGuide , is het duidelijk dat zowel de Samsung EP-TA800-oplader als de regionale versie van de S21 FE, de SM-G9900, gedetailleerd worden beschreven.

Zoals hieronder te zien is, is de capaciteit van de oplader 25 W en is deze eigenlijk dezelfde die huidige Samsung-bezitters mogelijk al hebben, aangezien deze eerder is geleverd met de Galaxy Note 10.

Beste vroege Amazon Prime Day 2021-deals: topdeals in de VS nu beschikbaar Door Maggie Tillman · 17 juni 2021

Omdat het vrijwel al een gegeven was dat het apparaat 25 W opladen zou ondersteunen, is de grotere vraag - en een die nog steeds bestaat - of het daadwerkelijk met deze oplader in de doos wordt geleverd.

Hoe dan ook, het algemene beeld wordt een beetje duidelijker.

De S21 FE zal naar verwachting dezelfde 4.500 mAh-batterij hebben als het equivalent van vorig jaar en misschien zelfs iets kleiner zijn dan de huidige Galaxy S21 . Een recente benchmark liet ook zien hoe het waarschijnlijk 6 GB RAM en Snapdragon 888 zal bevatten , terwijl een ander lek ook renders van de S21 FE in elke kleur liet zien .

We verwachten dat er meer details naar voren zullen komen naarmate de dagen vorderen, maar het is moeilijk om te weten wanneer een officiële aankondiging zal komen. Het lijkt erop dat Samsung in augustus zijn gebruikelijke vlaggenschip-telefoonevenement zal headlinen met de aankondiging van Z Fold 3 en Z Flip 3 , maar waar dat de S21 FE verlaat, valt nog te bezien.

Geschreven door Conor Allison.