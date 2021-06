Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 kunnen vanaf 27 augustus worden verzonden, in strijd met eerdere geruchten die aangaven dat de opvouwbare smartphones al in juli in de schappen zouden kunnen liggen.

Het nieuwe lek komt met dank aan industrie-insider Jon Prosser, van Front Page Tech , die bronnen aanhaalt die beweren dat Samsung de datum heeft vastgezet als de verzenddatum.

Er is nog geen informatie over een officiële aankondiging - hoewel dit natuurlijk vrijwel zeker in de eerste helft van augustus zou moeten plaatsvinden als we de gerapporteerde verkoopdatum mogen geloven.

Wanneer die officiële aankondiging wordt gedaan, wordt dit ook verwacht op een evenement dat het langlopende Note-evenement van het bedrijf vervangt.

Vanwege het aanhoudende wereldwijde chiptekort heeft Samsung laten doorschemeren dat het de Note in 2021 zal overslaan - misschien zelfs de lijn volledig zal doden. Met de productie van de Samsung Galaxy S21 FE ook in twijfel, is het mogelijk dat het Koreaanse bedrijf in plaats daarvan zijn vlaggenschipevenement halverwege het jaar zal heroriënteren op de komst van een nieuwe generatie opvouwbare handsets.

Wanneer de Z Flip en Z Fold arriveren, wordt van hen verwacht dat ze ook een aantal verleidelijke nieuwe functies bieden.

Het gerucht gaat dat de Z Fold 3 een verborgen camera aan de voorkant onder het scherm heeft en ook compatibel is met de S Pen-stylus. Sterker nog, als het waar is, kan de opvouwbare telefoon zelfs een prijsverlaging krijgen ten opzichte van eerdere modellen.

Ondertussen wordt verwacht dat de Z Flip 3, afgezien van het overslaan van de tweede generatie om de zaken in lijn te brengen met de Fold-lijn, een make-over van het scherm zal krijgen, evenals een verbeterd scharnier en een grotere batterij.

Natuurlijk, met betrekking tot zowel functies als releasedatums, staat het momenteel allemaal nogal ter discussie. En gezien de gemengde aard van sommige van de lekken die we de afgelopen maanden hebben zien opduiken, voelt het nog steeds alsof alles mogelijk is.

Geschreven door Conor Allison.