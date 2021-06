Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een recent specificatielek suggereert dat Samsung alle drie de modellen in de Galaxy S22-familie zal verkleinen in vergelijking met de S21-serie. Dat betekent: de reguliere S22, S22 Plus en S22 Ultra zullen allemaal kleinere schermen hebben dan hun voorgangers.

Volgens het lek zal de Galaxy S22 een 6,06-inch scherm hebben (vs. 6,2-inch op de S21), zal de S22 Plus 6,55-inch zijn (vs. 6,7-inch op de S21 Plus) en zal de S22 Ultra 6,81-inch zijn (vs. 6,9-inch op de S21 Ultra).

Als het waar is, zal het door velen worden gezien als een noodzakelijke stap, aangezien Samsung is overgestapt van gebogen schermen naar platte schermen. Zonder de rondingen van eerdere generaties voelde zelfs de reguliere Galaxy S21 aan als een veel grotere telefoon dan de Galaxy S20 van het voorgaande jaar, waardoor hij minder compact aanvoelde.

Als Samsung overstapt naar kleinere panelen, maar het platte ontwerp behoudt, zou het dat gevoel van compactheid in het kleinere model terugbrengen en zou ook betekenen dat het grotere Ultra-model niet zo gigantisch zou aanvoelen. Of tenminste, dat is de hoop.

Het lek komt via Twitter-leaker @MauriQHD, die een redelijke staat van dienst heeft als het gaat om het lekken van aankomende telefooninformatie

Galaxy S22



6.06"

6.55"

6,81"

Alleen Ultra is LTPO



van mijn bron Hades (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 — Mauri QHD (@MauriQHD) 11 juni 2021

Het lek suggereert niet alleen schermformaten, maar speculeert ook dat de S22 Ultra de enige zal zijn die LTPO-weergavetechnologie gebruikt die adaptieve verversingssnelheden mogelijk maakt.

Dat betekent dat het scherm zich automatisch kan aanpassen en hoge verversingsfrequenties kan bereiken wanneer dat nodig is, maar indien nodig terugvalt naar batterijbesparende bijna-stilte.

Of dit allemaal waar is, moet natuurlijk nog blijken. Samsung heeft nog niets aangekondigd en zal dat waarschijnlijk pas volgend jaar doen.

HarmonyOS, Steve Backshall en meer - Pocket-lint Podcast 106 Door Rik Henderson · 15 juni 2021

Geschreven door Cam Bunton.