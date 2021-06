Meer Samsung Galaxy S21 FE-specificaties onthuld door benchmarktest

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S21 FE zal naar verwachting ergens voor het einde van het jaar worden onthuld en het laatste lek geeft ons wat meer informatie over wat er onder de motorkap zou kunnen liggen.

Geekbench rapporteerde de Galaxy S21 FE op een benchmarktest met de Qualcomm Snapdragon 888-processor onder de motorkap, gekoppeld aan 8 GB RAM, wat dezelfde uitrusting is als de instapmodel Samsung Galaxy S21 .

De benchmarktest meldde ook dat het apparaat Android 11 draait, wat we zouden verwachten.

Er werden geen verdere details onthuld, maar er was de afgelopen maanden geen gebrek aan lekken rond dit apparaat. Er wordt verwacht dat het een ontwerp zal hebben dat lijkt op de Galaxy S21-serie , met een camerabehuizing die in het frame stroomt, maar de weergave suggereert dat deze behuizing dezelfde kleur zal hebben als het chassis van de telefoon, in plaats van anders zoals sommige modellen van de telefoon. S21.

Er wordt ook beweerd dat de S21 FE een 6,4-inch Full HD + -scherm zal hebben, vermoedelijk met een verversingssnelheid van 120 Hz , en naar verwachting zal het apparaat een glazen achterkant hebben en een officiële IP68-water- en stofbestendigheid bieden . Er wordt gezegd dat de opslagopties 128 GB en 256 GB zijn. Er is echter nog niets gezegd over de batterijcapaciteit.

Naar verluidt zal Samsung de Galaxy S21 FE op 19 augustus lanceren, hoewel er op dit moment niets officieel is. Voor nu lees je alle geruchten rondom de Samsung Galaxy S21 FE in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.