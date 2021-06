Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn de afgelopen maanden een aantal geruchten geweest over de Fan Edition van de Galaxy S21 , maar de laatste onthult de handset in al zijn glorie en al zijn kleuren.

Seriële leaker Evan Blass - die een uitstekende staat van dienst heeft - heeft een afbeelding van de Samsung Galaxy S21 FE getweet vanuit meerdere hoeken en in de vijf kleuropties die naar verluidt binnenkomt.

Zoals eerdere lekken hebben gesuggereerd, lijkt de Galaxy S21 FE een drievoudige achteruitrijcamera in de linkerbovenhoek te hebben, met een behuizing die zich in het scherm wikkelt zoals de S21-reeks . De behuizing - waarvan wordt gedacht dat deze van plastic is - heeft echter dezelfde kleur als de rest van het apparaat, terwijl de S21-reeks op sommige varianten voor verschillende kleuren kiest.

Er is een gecentraliseerde punch-hole camera aan de bovenkant van het schijnbaar platte scherm en er is een USB-C-poort aan de onderkant, terwijl de volumeknop en de aan / uit-knop zich aan de rechterkant bevinden. De tweet van Blass beweert dat het apparaat in groen, wit, blauw, grijs en violet zal komen.

Eerdere geruchten beweerden dat de S21 FE op 19 augustus zou kunnen worden gelanceerd. Er wordt gezegd dat het 155,7 x 74,5 x 7,9 mm meet en wordt geleverd met een IP68-water- en stofbestendigheid . Er wordt aangenomen dat het scherm 6,4-inch is met een Full HD + -resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz en het is hoewel de Qualcomm Snapdragon 888-chipset aan boord zal zijn.

Alle geruchten rondom de Samsung Galaxy S21 FE lees je in onze aparte rubriek. We hebben ook een functie die hem vergelijkt met de Galaxy S21 en een andere die hem vergelijkt met de Galaxy S20 FE .

Geschreven door Britta O'Boyle.