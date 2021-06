Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - " Kan bevestigen: Fold 3 heeft een camera onder het display ", luidt de Tweet van Max Winebach , een freelance schrijver voor Android Police met een sterk trackrecord, verwijzend naar Samsungs volgende opvouwbare Galaxy-apparaat.

Hoewel dat nog geen feit is – Samsung heeft deze functie nog niet bevestigd voorafgaand aan de lancering van de Z Fold 3 – is er een langlopend commentaar geweest over het gebruik door het Koreaanse bedrijf van camera’s onder het scherm.

Het begon in januari 2021, toen Samsung officieel zijn eerste cameraproduct onder het display plaagde – met het acroniem ‘UPC’, wat staat voor ‘Under Panel Camera’, dat het bedrijf als handelsmerk heeft.

Maar dat product was niet het toen nog niet uitgebrachte vlaggenschip van de Galaxy S21 , zoals velen voor mogelijk hielden om de technologie te belichamen, in plaats daarvan was het bestemd voor een laptop. Sinds februari 2021 is er echter sprake van dat de Galaxy Fold 3 deze UPC-technologie overneemt, zoals beschreven door leaker IceUniverse.

Het maakt allemaal deel uit van het grotere plaatje van waar de markt naartoe gaat, met naar verwachting in de tweede helft van 2021 minstens vijf cameras onder het scherm . Niet allemaal van Samsung, let wel, veel andere makers spelen ook hun rol - inderdaad, ZTE was de koploper en had al de Axon 20 5G uitgebracht , die de technologie belichaamt.

Dus daar hebben we het: het is bijna bevestigd dat de Galaxy Z Fold 3 een camera onder het scherm zal hebben – of UPC als je met de marketingafdeling wilt gaan – wanneer Samsung het later deze maand of volgende maand onthult (als de geruchten zijn om te geloven). Spannende tijden.

