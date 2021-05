Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs opvolger van de Galaxy Z Fold 2 zou fysieke knoppen kunnen vervangen door gebaren.

De World Intellectual Property Organization heeft Samsung onlangs een patent verleend (via LetsGo Digital ) voor "Galaxy Z Fold Squeeze Gesture." Het idee is dat, omdat sommige gebruikers het misschien moeilijk vinden om de knoppen aan de zijkant van de Galaxy Z Fold 2 te gebruiken wanneer ze opgevouwen zijn, Samsung zich het gebruik van gebaren heeft voorgesteld in plaats van op knoppen te drukken. Een gebruiker kan zelfs kiezen welke gebaren bepaalde taken kunnen uitvoeren.

Als een opvouwbaar apparaat bijvoorbeeld is opgevouwen, kan een tik op de zijkant het apparaat inschakelen en vervolgens kan een veegbeweging het volume aanpassen. LetsGo Digital speculeerde dat opvouwbare telefoons dunner worden, dus het gebruik van gebarenbesturing is onvermijdelijk. Ook wordt naar verwachting de Galaxy Z Fold 3 in augustus uitgebracht. Er wordt gedacht dat het Ultra-Thin Glass (UTG 2.0) bevat, wat betekent dat de S-Pen zelfs met het apparaat kan werken.

We verwachten dat de Galaxy Z Fold 3 dezelfde vouw in boekstijl zal aannemen als de originele Galaxy Fold en Galaxy Z Fold 2, waarbij de horizontale vouw wordt gereserveerd voor de Galaxy Z Flip-serie. We verwachten ook dat het scharnier meerdere hoeken biedt. Andere geruchten zijn onder meer een minder zichtbare vouw, waterbestendigheid en een periscoopcamera. Pocket-lint heeft alle geruchten op het apparaat hier verzameld.

Geschreven door Maggie Tillman.