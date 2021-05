Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verluidt zal later dit jaar een Fan-editie van de Samsung Galaxy S21 verschijnen en het meest recente lek heeft bevestigd wat veel van de eerdere geruchten dachten.

De Samsung Galaxy S21 FE verscheen op een benchmarktest - gespot door Sammobile - met de Qualcomm Snapdragon 888 onder de motorkap, passend bij de rest van de Galaxy S21-serie . Momenteel lijkt er niet veel bewijs te zijn dat er een Exynos 2100-variant van het apparaat zal zijn.

De benchmark plaatste ook de Galaxy S21 FE met 6 GB RAM-ondersteuning - wat een lichte downgrade is naar de Galaxy S21 - en vermeldde dat het Android 11 draaide.

Eerdere geruchten en weergaven hebben beweerd dat de Galaxy S21 FE een vergelijkbaar ontwerp zal bieden als de Galaxy S21-serie, zoals de Galaxy S20 FE deed met de S20-serie, en het zal een plastic behuizing hebben, maar de IP68 water- en stofbestendigheid behouden.

Er wordt verwacht dat het wordt geleverd met een 6,4-inch Full HD + plat scherm en we verwachten een verversingssnelheid van 120 Hz . Er wordt gedacht dat er een drievoudige camera aan de achterkant aanwezig zal zijn en geruchten beweren dat deze zal komen in vier kleuren, waaronder grijs, lichtgroen, lichtviolet en wit.

Alle geruchten rondom de Samsung Galaxy S21 FE lees je in onze aparte feature . We hebben ook de geruchten over specificaties vergeleken met de Galaxy S21 in een andere functie , evenals met de Galaxy S20 FE .

Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy S21 FE in augustus 2021 wordt onthuld, maar er is nog niets bevestigd.

Geschreven door Britta O'Boyle.