(Pocket-lint) - Samsung bereidt misschien een super betaalbare 5G-telefoon voor. Het zou zelfs goedkoper kunnen zijn dan de Galaxy A32 5G-telefoon van $ 279.

Noemde de Galaxy A22 5G, 91mobiles deelden afbeeldingen van de telefoon op 14 mei 2021. Eerder zei de site dat het ongeveer 200.000 KRW ($ 177 / £ 125) zou kosten. Als dat waar is, is dat een koopje voor een telefoon die mobiele 5G-netwerken ondersteunt. Helaas is het mogelijk dat het bij de lancering alleen naar India en delen van Azië gaat.

De gelekte afbeeldingen laten eigenlijk zien dat er ook een 4G-versie in de maak zou kunnen zijn, met iets andere specificaties. Het 5G-model zal naar verluidt een 6,4-inch LCD-scherm, MediaTek Dimensity 700-chipset, 6 GB RAM en een drievoudige camera aan de achterkant bevatten, bestaande uit een 48-megapixel combinatie van hoofd- / macro- / dieptesensor. Het 4G-model daarentegen heeft een extra camera aan de achterzijde en een OLED-scherm in plaats van LCD. Beide bieden 5.000 mAh-batterijen.

De Galaxy A22 5G zou zich bij andere goedkope 5G-telefoons op de markt voegen, waaronder de £ 199 Realme 8 5G en de OnePlus Nord N10 5G die momenteel verkrijgbaar zijn voor slechts £ 245. Maar de A22 5G zou de eerste optie zijn die minder dan $ 200 kost. Laten we hopen dat het naar de VS en het VK komt.

Geschreven door Maggie Tillman.