Samsung kijkt naar een August Unpacked-evenement om Fold 3, Flip 3 en Galaxy S21 FE te lanceren

(Pocket-lint) - Er kan een verandering op komst zijn, aangezien bronnen uit de industrie suggereren dat Samsung naar een August Unpacked-evenement kijkt om drie nieuwe Galaxy-apparaten te onthullen.

Van die apparaten wordt gedacht dat het de Galaxy Fold 3 , de Galaxy Flip 3 en de Galaxy S21 FE zijn , de meer betaalbare versie van de Galaxy S21.

Volgens de lekken - er is niets officieel van Samsung hierover - zou het Unpacked-evenement deze apparaten eerder in het jaar op de markt kunnen brengen dan voorheen. In augustus lanceerde Samsung normaal gesproken de Galaxy Note-update - een apparaat dat in 2021 mogelijk niet wordt vernieuwd.

Daar zijn een aantal redenen voor: met de Galaxy S21 Ultra die de S Pen ondersteunt en de geruchten S Pen-ondersteuning ook in de Galaxy Fold 3, wordt gedacht dat het hebben van een ander premium-smartphone-aanbod nu niet nodig is.

Dit betekent echter niet het einde van het einde van de Note-serie, met eerdere opmerkingen van Samsungs DJ Koh, die suggereren dat de Note-serie in 2022 zou doorgaan .

Wat betreft de apparaten die we verwachten te zien, wordt verwacht dat de Galaxy Fold 3 het ontwerp van de Fold 2 zal aanpassen, waardoor een sterker frame en display ontstaat.

Het gerucht gaat dat de Galaxy Flip 3 een groter extern beeldscherm krijgt en upgradet naar 120Hz, terwijl de Galaxy S21 FE naar verwachting vrijwel dezelfde specificaties zal bieden als de S21 +, maar tegen een veel betaalbare prijs, om de volumeverkoop te stimuleren.

Geschreven door Chris Hall.