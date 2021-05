Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3-certificering onthullen laadsnelheden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een 3C (of CCC) certificeringslijst in China heeft onthuld dat Samsung voor de volgende generatie dezelfde laadsnelheden zal hanteren voor zowel de Z Flip- als de Z Fold-serie.

Voedingsadapters voor de telefoons met modelnummers SM-F7110 ( Z Flip 3 ) en de SM-F9260 (Z Fold 3) suggereren dat de eerste een maximumsnelheid van 15 W zal hebben, terwijl de laatste 25 W zal hebben.

In de wereld van de 65 W OnePlus Warp Charge- adapters lijken die misschien niet zo snel, maar het is de moeite waard eraan te denken dat de kleinere opvouwbare telefoons doorgaans kleinere batterijen hebben dan wat je zou vinden in een traditionele vlaggenschip-smartphone.

De laatste Z Flip 5G had bijvoorbeeld een capaciteit van 3300 mAh, wat 1200 mAh-2000 mAh minder is dan wat je in de meeste telefoons in candybar-stijl aantreft. In wezen zou dat moeten betekenen dat de snelheden van 15 W meer dan goed genoeg zijn om hem relatief snel op te laden, zelfs als hij de batterij niet in een recordtijd volledig vult.

Wat betreft de Fold-serie, ze hadden - in het verleden - een capaciteit van 4500 mAh, vergelijkbaar met veel andere moderne telefoons, en daarom krijgen die modellen een slechte oplaadprestatie.

De Galaxy Z Flip 3 van Samsung is de laatste tijd het onderwerp geweest van een aantal geruchten en lekken en - op dit moment - lijkt het erop dat we een behoorlijk drastisch herontwerp gaan zien voor de kleine klaptelefoon.

Als recente lekken iets te bieden hebben, zullen we een ontwerp zien dat is geïnspireerd op het S21-assortiment , plus een groter secundair scherm op de hoes en een duurzamere constructie.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 7 mei 2021

De verwachting is dat Samsung de nieuwe telefoon deze zomer zal aankondigen.

Geschreven door Cam Bunton.