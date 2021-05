Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy S22 Ultra is misschien nog een jaar weg, maar dat heeft de geruchtenmolen er niet van weerhouden om al te draaien.

Het is getipt om te worden geleverd met een periscoopcamera met een continue zoomlens, die de ingezoomde beelden drastisch zou kunnen verbeteren in vergelijking met de periscoopcamera met vaste lens in de S21 Ultra .

De vertrouwde leaker Ice Universe onthulde op Weibo dat de elektromechanica en de halfgeleiderarmen van Samsung hun krachten hebben gebundeld in een nieuwe continue zoomoplossing die door het vlaggenschip van volgend jaar zou kunnen worden aangenomen.

Het maakt gebruik van een periscooplenseenheid die de lenzen vrij kan bewegen tussen 3x en 10x zoom, waardoor de optische zoommogelijkheden aanzienlijk worden vergroot en de behoefte aan extra digitale tovenarij wordt verminderd.

Zoals SamMobile stelt, maakt de Sony Xperia 1 III al gebruik van vergelijkbare technologie, maar werkt hij alleen tussen 3x en 4.4x zoom.

Als we het toevoegen aan een eerder gerucht dat de Samsung Galaxy S22 Ultra de 200-megapixelsensor van Samsung zal gebruiken, zouden we kunnen kijken naar de beste smartphonecamera die er op de markt is.

Lenseenheden met continue zoom kunnen natuurlijk ook in andere smartphones kruipen. Ofilm is een bedrijf dat vorig jaar zijn equivalent heeft aangetoond. Maar weinigen zullen waarschijnlijk ook dezelfde grote sensor gebruiken - althans op korte termijn.

Geschreven door Rik Henderson.