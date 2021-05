Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy S21 FE deze zomer ergens zal verschijnen en het laatste lek suggereert dat het een reeks kleuropties zal blijven bieden, net als zijn voorganger.

Volgens Ross Young (@DSCCRoss) begint de productie van de Galaxy S21 FE in juli - wat zou suggereren dat de lanceringsdatum van 19 augustus volgens geruchten klopt - en zal hij in vier kleuren komen.

De door Young geclaimde kleuren - grijs, lichtgroen, lichtviolet en wit - wijken enigszins af van wat eerder is gesuggereerd. In het verleden zijn grijs / zilver, violet en wit allemaal verschenen in geruchten, maar roze werd gemeld in plaats van het lichtgroen dat Young noemde.

Andere geruchten rond de Galaxy S21 FE suggereren dat het apparaat een soortgelijk ontwerp zal hebben als de Galaxy S21-serie , wordt geleverd met een 6,4-inch Super AMOLED-display met een gecentraliseerde camera en wordt geleverd met opslagopties van 128 GB en 256 GB. Het is niet duidelijk of microSD-ondersteuning aan boord zal zijn - een functie die de rest van het specificatieblad van de S21-serie heeft gemist.

Er wordt gedacht dat er een drievoudige camera aan de achterkant van het apparaat aanwezig zal zijn, en hoewel het nog niet in lekken wordt genoemd, wordt verwacht dat het apparaat een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz zal hebben en waarschijnlijk de Qualcomm Snapdragon 888.

Alle geruchten over de Galaxy S21 FE lees je in onze aparte feature. We hebben ook een functie die analyseert hoe deze zich kan verhouden tot de Galaxy S20 FE .

Geschreven door Britta O'Boyle.