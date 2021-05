Het Samsung-patent onthult mogelijke beschermingsmethoden voor de Z Flip 3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende opvouwbare versie van Samsung zal waarschijnlijk meer aandacht hebben voor de duurzaamheid, met sterker en krasbestendiger glas aan de buitenkant en een duurzamer scharnier.

Een onlangs gepubliceerd patent laat ook zien wat het bedrijf van plan is en manieren bedenkt om de buitenkant nog meer te beschermen.

Het patent, voor het eerst ingediend door Samsung in 2020 genaamd Beschermhoes voor opvouwbaar elektronisch apparaat, werd pas onlangs voor het eerst openbaar gemaakt en toont een aantal verschillende methoden waarmee een hoesje de hele telefoon kan beschermen, inclusief het scharnier.

Er worden drie verschillende koffermodellen getoond. Twee van hen hebben een ontwerp met een harde schaal en een andere is gemaakt van een zachter, flexibeler materiaal. Een ding dat ze echter allemaal delen, is dat het allemaal enkele stukjes zijn die het scharniergebied van de telefoon bedekken.

Natuurlijk moet zelfs op die hardere schalen de scharnierbedekking een zachter, flexibel materiaal zijn dat uitzet en samentrekt wanneer de telefoon open en dicht is.

Het patent werd ontdekt door LetsGoDigital , een frequente uitgever van patenten en renderingen, en geeft ook aan dat de hoesjes gaten en uitsparingen zouden hebben op de juiste plaatsen voor knoppen, cameras en poorten.

Momenteel bestaan officiële hoesjes van Samsung over het algemeen in twee delen voor de eerste paar Z Flip-generaties. Ze klikken vast op de twee delen van de telefoon en laten het scharnier open.

Dat betekent dat als je de telefoon op zijn scharnier laat vallen, er weinig is om de impact op te vangen. Het hebben van een koffer uit één stuk die dit gebied beschermt, kan alleen maar goed zijn.

Zoals altijd, met patenten, is het niet bekend of Samsung van plan is om er nieuwe producten van te maken. Fabrikanten dienen voortdurend patenten in, en vaak zien deze patenten nooit het daglicht in de vorm van realiteit.

Of dit al dan niet de cases voor de Z Flip 3 worden, valt nog te bezien. Dankzij een recent lek hebben we nu echter een goed idee hoe de telefoon er zelf uit zal zien.

De verwachting is dat de telefoon deze zomer ergens zal verschijnen, dus gelukkig hoeven we niet lang te wachten tot we erachter zijn gekomen hoeveel van deze pre-release-indicatoren echt zijn.

Geschreven door Cam Bunton.