(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 zijn online opgedoken, dankzij @TheGalox_ op Twitter, die promotionele afbeeldingen heeft gedeeld van de aankomende opvouwbare telefoons.

De Z Flip 3 lijkt de grootste ontwerpwijzigingen te vertonen ten opzichte van zijn voorganger, waaronder een tweekleurig ontwerp dat doet denken aan de Google Pixel 2 .

De telefoon is verkrijgbaar in donkergroen, lichtpaars, beige, grijs, zwart, roze, donkerblauw en wit, en ze worden allemaal weergegeven met een zwart gedeelte waarin het secundaire scherm met twee cameras aan de zijkant is ondergebracht. Het lijkt een groter omslagdisplay te hebben dan het 1,1-inch secundaire scherm op de originele Z Flip.

The Galox

Wat betreft de Samsung Galaxy Z Fold 3, de afbeeldingen tonen een camera met drie lenzen aan de achterkant, waarschijnlijk een primaire, ultragroothoek- en telefoto-combinatie.

Het lijkt er ook op dat de opening tussen de twee helften van het vouwscherm kleiner is dan die op de Galaxy Z Fold 2. De telefoon ondersteunt de S Pen en is de eerste die ook opvouwbaar is met een selfiecamera onder het scherm. En het heeft platte aluminium zijkanten die worden beschermd door Gorilla Glass Victus, net als de Galaxy Z Flip 3.

De telefoon zal naar verluidt verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart, zilver en groen, waarbij ook een beige kleur wordt vermeld.

De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zullen waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar de vlaggenschiptelefoons van Samsung zijn. Ze zouden in juni of juli 2021 kunnen worden onthuld.

