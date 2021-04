Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung werkt aan een snellaadadapter die kan concurreren met die van Oppo en OnePlus en 65 W aan een smartphone levert.

Er zijn op een aantal plaatsen vermeldingen van deze 65W-oplader verschenen. Meest recentelijk is het vermeld in de BIS-database van India, die op dezelfde manier werkt als FCC of TENAA, in die zin dat technische producten voor consumenten moeten worden gecertificeerd voordat ze in India worden verkocht.

De vermelde adapter - modelnummer EP-TA865 - werd eerder dit jaar ook gefotografeerd, de afbeelding vervolgens verbeterd en gepubliceerd door LetsGoDigital .

Kijkend naar de markeringen op die adapter, is het maximale vermogen 20V / 3,25A, wat het een 65W-adapter zou maken, vergelijkbaar - maar niet identiek - aan de SuperVOOC 2.0 en Warp Charge 65W flash-oplaadtechnologie die wordt gebruikt door Oppo en OnePlus.

Als het qua prestaties vergelijkbaar is met de technologie die wordt gebruikt door de populaire Chinese merken, kan dit betekenen dat een Samsung-telefoon volledig opnieuw kan worden gevuld met meer dan het dubbele van de snelheid van de huidige 25W-adapters.

Hoewel de 65W-adapter zeker de real deal lijkt, is er geen informatie over voor welk product deze is gemaakt.

De voor de hand liggende suggestie is de Note 21 , maar gezien het besluit van Samsung om Apples voorbeeld te volgen en geen adapters op te nemen in sommige van zijn recente telefooncellen, zou het ongebruikelijk zijn dat deze van gedachten zou veranderen.

Het kan dan zijn dat het smartphones zal uitrusten met de mogelijkheid om snel op te laden met deze adapter, maar het dan alleen apart verkoopt aan degenen die het echt willen.

Ongeacht hoe Samsung het verpakt, de duidelijke indicatie is dat het bedrijf de strijd aangaat met zijn grootste concurrenten op de Android-markt. Hierdoor zou Samsung concurreren op een gebied dat het al een paar jaar niet meer heeft gedaan.

Geschreven door Cam Bunton.