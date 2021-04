Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn verschillende geruchten geweest over talloze apparaten die suggereren dat Under Display Camera-technologie nog geen miljoen mijl verwijderd is van het verschijnen op telefoons.

Het nieuwste lek - van de seriële leaker Ice Universe (@UniverseIce) - beweert dat het misschien maar enkele maanden duurt voordat het verschijnt, wat suggereert dat we het officiële debuut van Under Display Cameras in de tweede helft van 2021 op ten minste vijf apparaten zullen zien.

Ice Universe noemt een paar van deze apparaten losjes, wat suggereert dat een Samsung-vouwapparaat de technologie zal bieden, samen met de Xiaomi Mi Mix 4, Oppo-vouwapparaat en apparaten van Vivo en ZTE.

De tweede helft van het jaar is wanneer de Under Display Camera officieel debuteert, inclusief in ieder geval Samsung (vouwen), Xiaomi (MIX4), OPPO (vouwen), vivo en ZTE (sterk verbeterde versie) Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 5 maart 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft 19 april 2021

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 een camera aan de voorkant onder het scherm zal bieden en Ice Universe heeft eerder ook beweerd dat het "zeer waarschijnlijk" was om deze technologie te gebruiken, dus we vermoeden dat het opvouwbare Samsung-apparaat waarnaar de nieuwste UniverseIce-tweet verwijst, is de Z-vouw 3.

De Galaxy Z Fold 3 zal naar verwachting ook ondersteuning bieden voor de S Pen - zoalsde Galaxy S21 Ultra - en zal naar verwachting ergens in juni of juli aankomen, hoewel er nog niets is bevestigd.

Er gaan al geruime tijd geruchten over de Xiaomi Mi Mix 4, hoewel Ice Universe onlangs zei dat er een under-display-camera op het apparaat zou verschijnen, terwijl het eerste Oppo-vouwapparaat - het concept Oppo Nendo niet meegerekend - onlangs ook in geruchten is verschenen. suggereert een lancering in 2021.

Ice Universe onthult niet waar de informatie vandaan kwam, maar hij heeft een behoorlijk trackrecord, dus misschien zullen under-display-cameras de nieuwe punch-hole-camera zijn voor 2021.

Geschreven door Britta O'Boyle.