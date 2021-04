Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens geruchten komt de Samsung Galaxy Z Fold 3 met een iets kleinere batterijcapaciteit dan zijn voorganger - de Galaxy Z Fold 2 .

Volgens de Koreaanse nieuwssite The Elec , die bronnen uit de industrie citeert, zal de Galaxy Z Fold 3 worden geleverd met een batterijcapaciteit van 4380 mAh, wat hetzelfde is als de originele Galaxy Z Fold . Het is ongeveer drie procent minder dan de Galaxy Z Fold 2, die een 4500 mAh-batterij biedt.

De batterij zou worden geleverd door Samsung SDI voor de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 2 - die ook wel de Galaxy Z Flip 3 zou kunnen worden genoemd. Er wordt gezegd dat ze later dit jaar, mogelijk in juli, samen zullen worden uitgebracht.

Het Elec-rapport beweert ook dat de batterijverlaging ook de grootte en het gewicht van de Galaxy Z Fold 3 zou moeten zien veranderen in vergelijking met de Z Fold 2. Er wordt gezegd dat het hoofdscherm zal worden verkleind van 7,6 inch naar 7,5 inch, terwijl de hoes scherm blijft op 6,2 inch. De grootte van het apparaat zou hetzelfde zijn als de originele Galaxy Z Fold, wat kleiner zou zijn dan de Z Fold 2, maar met "nul bezels".

Andere geruchten rond de Samsung Galaxy Z Fold 3 suggereren dat het derde generatie verticaal opvouwbare apparaat zal worden geleverd met S Pen-compatibiliteit, zoals deSamsung Galaxy S21 Ultra , en er is ook sprake van een camera aan de voorkant onder het scherm.

Je kunt alle lekken en speculaties rond de Galaxy Z Fold 3 lezen in onze aparte functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.