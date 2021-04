Werkt Samsung aan zijn eigen telefooncamera met sensorverschuiving?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een recente claim hoopt Samsung sensorverschuivingstechnologie in zijn aankomende smartphonecameras in te bouwen. Of, op zijn minst, het testen.

Als dat waar is, zou Samsung een vergelijkbare stabilisatietechnologie in zijn vlaggenschiptelefoons implementeren als wat we van Apple hebben gezien in zijn iPhone 12 Pro Max .

Sensor shift is een technologie waarbij - zoals de naam al doet vermoeden - er wat beweging is in de eigenlijke sensor zelf, dankzij de manier waarop deze is gemonteerd.

Dat betekent dat, in tegenstelling tot OIS (optische beeldstabilisatie), waarbij de lens beweegt om handbewegingen tegen te gaan, de sensor beweegt om dit te compenseren.

Dit resulteert meestal in scherpere, minder wazige beelden, vooral in situaties met weinig licht waar de sluiter langer open staat.

Het gerucht komt van de Nederlandse site Galaxy Club , die in een rapport beweert dat Samsung overweegt om deze technologie in een smartphone te gaan gebruiken.

Er zijn geen details over welk model mogelijk de eerste is die deze camera-ontwikkeling krijgt, maar we vermoeden dat het waarschijnlijk een apparaat van de bovenste plank moet zijn.

Aangezien de S21-serie onlangs is gelanceerd, kunnen we ons niet voorstellen dat het pas later in het jaar of zelfs op een telefoon in 2022 op iets zal verschijnen. Dat is als Samsung besluit dat het het daadwerkelijk in een afgerond product wil gebruiken.

Bij andere ontwikkelingen op het gebied van cameratechnologie heeft Samsung onlangs een nieuwe grote sensor voor smartphones aangekondigd die voor het eerst op de Xiaomi Mi 11 Ultra verscheen.

Deze sensor is ontworpen voor betere prestaties bij weinig licht en indrukwekkend snelle focussnelheden, maar we moeten dat ook nog zien verschijnen in een Samsung-telefoon.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 12 April 2021

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Chris Hall.