Zo ziet de Samsung Galaxy S21 FE eruit

(Pocket-lint) - De Galaxy S21-serie van Samsung ligt misschien nog maar een paar maanden in de schappen, maar het Fan Edition- of FE-model begint nu meer in geruchten te verschijnen, met het nieuwste lek dat het verwachte ontwerp en een paar specificaties onthult.

Het lek is afkomstig van Steve Hemmerstoffer - ook bekend als OnLeaks - en het bevat meerdere renderingen in hoge resolutie van het Galaxy S21 FE-ontwerp die op het The Voice-platform zijn gepost, samen met enkele details.

De Galaxy S21 FE - de opvolger van de Galaxy S20 FE - zou 155,7 x 74,5 x 7,9 mm meten (9,3 mm met de camerabobbel aan de achterzijde). Er wordt verwacht dat het een plastic - of "Glasstic" achterkant heeft zoals de Galaxy S21 , met een glanzend metalen frame, maar de camerabehuizing ziet eruit alsof hij iets zal verschillen met een eenvoudiger ontwerp.

Volgens Hemmerstoffer heeft de Galaxy S21 FE een 6,4-inch display met een gecentraliseerde camera aan de voorkant . Het zal ook een drievoudige camera aan de achterzijde hebben, zoals de Galaxy S21, maar de lenzen kunnen worden gedowngraded om de kosten laag te houden.

Eerdere geruchten suggereerden dat de Galaxy S21 FE op 19 augustus 2021 zou kunnen worden onthuld. Er wordt ook gezegd dat het 5G is, beschikbaar is in 128 GB en 256 GB opslagopties en Android 11 heeft. Er wordt gezegd dat de kleuropties grijs / zilver, roze, violet zijn, en wit.

In onze aparte feature lees je alles over de geruchten rondom de Samsung Galaxy S21 FE en wat je kunt verwachten. Het apparaat zal naar verwachting goedkoper zijn dan de Galaxy S21, terwijl het enkele van de geweldige functies behoudt, zoals een 120Hz verversingssnelheid en waterdichtheid.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.