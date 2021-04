Een samenwerking tussen Samsung en Olympus zou op de planning kunnen staan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de afgelopen jaren geprobeerd de grenzen te verleggen als het gaat om de cameras in zijn smartphones - dat is duidelijk geworden door de toevoeging van meer lenzen en enorme zoommogelijkheden aan zijn vlaggenschepen de afgelopen jaren.

Nu lijkt het erop dat een andere tactiek zijn dag voor de rechtbank zou kunnen krijgen - er circuleren berichten dat Samsung in gesprek is met Olympus over de mogelijkheid om samen te werken aan cameratechnologie voor smartphones.

Volgens de informatie die ik kreeg, hadden zowel Samsung als Olympus gesprekken over een mogelijk partnerschap. De huidige status en omvang van dit partnerschap is niet precies duidelijk. Ze zouden kunnen werken aan een speciale editie Fold of we konden dit zien gebeuren op H3 (S22 Ultra) https://t.co/y4ykWKIIR7 - Yogesh (@heyitsyogesh) 7 april 2021

De discussies zijn gepubliceerd door meerdere sprekers die een solide staat van dienst hebben wat betreft Samsung-apparaten, en geschreven door TomsGuide . De drive om mogelijk samen te werken is voor Samsung op papier logisch.

Hoewel de cameras altijd uitstekende prestaties leveren, is het onmiskenbaar prestige om de naam van een beroemde cameramaker eraan te kunnen hechten, net zoals OnePlus doet met Hasselblad, en Huawei is erin geslaagd met Leica.

Bovenop die publiciteitshoek is er natuurlijk de daadwerkelijke expertise die Olympus zou kunnen brengen, vermoedelijk om de fotografieresultaten van Samsung te helpen om nog meer kleurnauwkeurigheid en controle te demonstreren.

Of deze gesprekken natuurlijk bijzonder ver zijn gevorderd en of ze ook maar enigszins vruchtbaar zijn geweest, is in dit stadium niet eens een beetje duidelijk. Als we pas op het punt staan dat er gesprekken worden gevoerd, is het ondertussen ook een gok voor iedereen op welk punt de hypothetische samenwerking daadwerkelijk zijn weg zou vinden naar sommige telefoons - of dit een 2022-project is, kan duidelijk worden als er ooit een aankondiging omheen komt .

Geschreven door Max Freeman-Mills.